رسوم

شكا ذوو طلبة مبالغة عدد من المدارس في رسوم النقل المدرسي للطلبة، التي أصبحت تُشكّل نسبة كبيرة من إجمالي الرسوم المدرسية السنوية، ما يتسبب في زيادة الأعباء المالية على الأسر، مطالبين بضرورة إعادة النظر في تلك الرسوم، وفق معايير محددة توضح قيمة رسوم نقل الطلبة وفقاً للمسافات بين مواقع سكن الطلبة والمدارس.

درّاجات

قال مقيمون بمشروع «داماك هيلز2» في دبي، إنهم يعانون قيادة فئة من الشباب في عمر 15 عاماً وأقل درّاجات كهربائية (سكوترات) في شوارع المنطقة، والسير على رصيف المشاة بسرعات عالية تربك الآخرين، فضلاً عن سيرهم في الفترة المسائية من دون إنارة.

حديقة

قال سكان بمنطقة التعاون في الشارقة إن المنطقة مكتظة بالكثافة السكانية، لكنها تخلو من وجود حديقة للأطفال والأسر، بحيث تكون متنفساً لهم، مشيرين إلى أن أقرب حديقة لهم في منطقتَي الممزر والمجاز.

تدوير

دعا مستهلكون إلى التوسّع في وضع أجهزة تدوير الزجاجات البلاستيكية في مختلف المتاجر ومراكز التسوق، مع زيادة الحوافز المقدمة من الشركات القائمة على تلك الأجهزة، عبر تقديم قسائم شرائية مرتبطة بكميات الزجاجات التي تم وضعها بالجهاز، ما يُحفّز بدوره على زيادة توجه المستهلكين إلى استخدام تلك الأجهزة، والاستفادة من إعادة تدوير الزجاجات المستخدمة.

إشارات

قال زائرون للسوق المركزي في الشارقة إن المسارات المحددة للمشاة للعبور بين المبنيين داخل السوق تتسبب في حدوث حالة من الاضطراب، وذلك مع وجود أعمدة تعيق رؤية السائقين للمارة الذين يتوجهون للعبور، بشكل يهدد بتعرّضهم للحوادث.