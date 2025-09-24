واجبات

اشتكى أولياء أمور طلبة كثرة الواجبات المدرسية لطلبة المرحلة الأولى، ما يجعل الأمهات منشغلات في التدريس طوال اليوم، مشيرين إلى أن كثرة الواجبات المدرسية تُشكّل عبئاً إضافياً عليهم، لاسيما بعد يوم دراسي طويل، لافتين إلى أن زخم المهام المنزلية يؤثر سلباً في دافعية الطلبة، ويمنعهم من قضاء وقت كافٍ للراحة أو تنمية مواهبهم.

لوحة

اقترح سائقون في خورفكان على الجهات المعنية إضافة لوحة وقوف إلزامي للمشاة عند مسجد أم المؤمنين حفصة بنت عمر، رضي الله عنهما، بالقرب من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة المجاور لميناء خورفكان، مشيرين إلى أن المصلين يذهبون للمسجد من الجهة الأخرى من الشارع من دون وجود لوحة إلزامية لوقوف المشاة، لافتين إلى أن موقع لوحة الوقوف المقترحة يجب أن تكون بعيدة عن الدوار بمسافة كافية، حتى لا يفاجأ سائقو المركبات عند خروجهم من الدوار بوجود المشاة.

مسطحات

أثنى قرّاء على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بمدينة العين في زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء على الطرق الرئيسة في المدينة، خصوصاً الطرق الجديدة منها، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعطي بُعداً جمالياً وشكلاً حضارياً للمدينة.

مسجد

يعاني مصلون بمنطقة الجداف في دبي وجود مسجد صغير، قرب نادي شرطة دبي، لا يتسع لجموع المصلين، خصوصاً عند أداء صلاة الجمعة، مشيرين إلى أن المنطقة مكتظة بالسكان، ولافتين إلى أنهم يقطعون مسافات طويلة للوصول لأقرب جامع.