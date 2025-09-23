ردّ

رداً على الشكوى، التي نشرت بتاريخ 15 من الشهر الجاري، بشأن مطالبة سكان بمنطقة غدير الطير في دبي، المسؤولين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي بالنظر في إنشاء مطبّ اصطناعي على طريق رقم 16، الذي يُعدّ طريقاً حيوياً وتمرّ فيه المركبات بسرعات عالية، ما يُشكّل خطراً على حياة المارة، خصوصاً الأطفال منهم، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تحرص على تكريس السلامة المرورية في إمارة دبي وفق خطط استراتيجية ومعايير محددة جعلت الإمارة الأفضل عالمياً في هذا المجال.

كما تستمع الهيئة بعناية لكل الملاحظات والاستفسارات المقدمة من أفراد الجمهور، وتقوم بدراستها ومعالجتها بناء على المعايير المعتمدة ضمن الأدلة الفنية في هيئة الطرق والمواصلات، وبناء على ذلك نود التأكيد على أن كل إجراءات السلامة المرورية في منطقة غدير الطير تم تنفيذها وفقاً لتلك الأدلة والمعايير، من خلال وضع وسائل تهدئة، ومعابر مرتفعة للمشاة، على الشارع المذكور في الملاحظة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

رسوم

قال سكان البنايات السكنية بمنطقة ند الحمر في دبي، إنه تم فرض رسوم أخيراً على مواقف السيارات، خصوصاً البنايات القريبة من الطرق الرئيسة، لافتين إلى أن المنطقة تُعدّ منطقة سكنية.

أرصفة

باتت أرصفة مدينة الشارقة، خصوصاً في منطقتَي الخان والمجاز، مشغولة بطاولات المطاعم وخيمها، الأمر الذي يعيق حركة المشاة، ويجبرهم على النزول إلى الشارع، ما يُشكّل تهديداً لسلامتهم، فضلاً عن انعكاسه السلبي على المظهر الحضاري للمدينة.