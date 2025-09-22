ردّ

رداً على الشكوى، التي نُشرت بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، بشأن ملاحظة قراء على طريق الشارقة - خورفكان، بالقرب من منطقة روضة القرط، المؤدي إلى «الموردة 8» في الشارقة، من وجود علامات أرضية خاطئة على الدوار ترشد السائقين للسير بعكس الاتجاه، ما يعرّضهم لخطر التصادم وجهاً لوجه مع القادمين من داخل الميدان، أكدت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة أنها اطلعت على الملاحظة الواردة بشأن العلامات الأرضية في دوار منطقة روضة القرط، حيث باشرت الفرق الفنية المختصة التحقق من الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتوحيد العلامات بما يتماشى مع المعايير المعتمدة، ويعزز من مستويات السلامة المرورية، وتؤكد الهيئة أن تفاعل أفراد المجتمع يمثل ركيزة أساسية لتحسين البنية التحتية، وتعزيز منظومة النقل في الإمارة.

تمريض

لاحظ قراء أن عدداً من الممرضات والممرضين يسيرون بزي العمل الرسمي في الشوارع العامة، وفي المواصلات العامة، قبل الدخول إلى المستشفى أو المركز الصحي، ما قد يعرّض الملابس للغبار أو التعرّق أثناء التنقل، ويؤثر في مستوى النظافة والتعقيم المطلوب في بيئة المستشفى، لذا يقترحون أن يتم السماح للكوادر التمريضية بالحضور بملابسهم العادية، ثم تغييرها داخل المستشفى إلى الزي الطبي المعقم والمخصص للعمل.

اقتراح

اقترح سائقون في عجمان على الجهات المعنية القيام بحملة نظافة بالمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان بشكل دوري، لإزالة النفايات، بهدف المحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة، وحماية المظهر العام، ورفع مستوى الوعي بأهمية النظافة لدى العاملين في المنطقة الصناعية.

جسر

اقترح قارئ أن يتم إنشاء جسر عبور مشاة على طريق مليحة، يربط بين منطقة المدارس الأسترالية والإبداع ومنطقة المواقف المقابلة في الجرينة عند مسجد الأوابين، وذلك لتقليل عدد السيارات المتجهة إلى المدارس، وتوفير عدد أكبر من المواقف.

