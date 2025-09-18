سرعة

قال سائقون على طريق الفقع - سيح شعيب إنهم يعانون قيادة سائقين مركباتهم بسرعات عالية، على الرغم من وجود مطبات اصطناعية ووجود عِزَب على أطرافه، مشيرين إلى أن هذا الأمر يُشكّل خطراً على حياتهم، ومطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

إسعاف

طالب سكان بمنطقة المدام في الشارقة بإنشاء نقطة إسعافية تخدم منطقة البداير والشعبيات المحيطة بها، مشيرين إلى أن النقطة الإسعافية الوحيدة توجد في مركز المدام الصحي، الذي يبعد عن البداير مسافة 14 كيلومتراً، لافتين إلى أن هذا الأمر سيختصر وقت الوصول إلى المصاب أو المريض.

ازدحام

أعرب سكان بمنطقة القرهود في دبي عن انزعاجهم الشديد جرّاء الازدحام المروري بالمنطقة في الفترة الصباحية، لوجود العديد من المدارس في المنطقة، موجهين الشكر إلى دوريات المرور على تنظيم السير، لكن لاتزال المشكلة قائمة، لذا يناشدون الجهات المعنية وضع حل نهائي لهذا الأمر.

ورسان

طالب سكان في منطقة ورسان (4) في دبي الجهات المعنية بإنشاء حدائق عامة وملاعب رياضية في المنطقة تكون متنفساً لهم، كما أنهم يطالبون بإنشاء مدارس وزارية تخدم سكان المنطقة، على الرغم من أن أقرب المدارس هي مدارس خاصة، وتوجد في مناطق السيليكون والورقاء ومردف.

تهوّر

شكا سائقون على شارع الإمارات قيادة سائقي الدراجات النارية بسرعات جنونية، فضلاً عن تجاوزاتهم بين المركبات بشكل يمثل خطورة وتهوراً، مشيرين إلى أن لوحات أرقام هذه الدراجات مثبتة في الجهة الخلفية فقط، فيما تضبط أجهزة رادار المخالفات من الجهة الأمامية، مناشدين الجهات المعنية تغليظ العقوبات على مثل هؤلاء السائقين المتهورين على الطرقات.