ردّ من «طرق الشارقة»

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بتاريخ 26 من الشهر الماضي، بشأن مطالبة سكان بمنطقة التعاون في الشارقة بإنشاء رصيف للمشاة على جانبَي الطريق الفرعي الممتد من برج بن حم باتجاه الدوار، لأن أطراف الطريق عبارة عن رمل، ما يضطر من لديهم عربات للأطفال إلى أن يسيروا على الطريق، وهو ما يُشكّل خطراً على حياتهم، في ظل أن الطريق بمسار واحد ذي اتجاهين، شكرت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة سكان منطقة التعاون على ملاحظاتهم القيّمة وحرصهم على سلامة المشاة، خصوصاً الأطفال، وأكّدت الهيئة أنها تضع سلامة مستخدمي الطرق على رأس أولوياتها، حيث تقوم فرقها الفنية بدراسة متطلبات المناطق المختلفة، بما في ذلك الطرق الفرعية، لتحديد احتياجاتها من الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة، بما يضمن تعزيز السلامة المرورية ويحد من المخاطر، كما أكّدت أن مثل هذه الملاحظات يتم إدراجها ضمن خطط التطوير والتحسين المستمرة لشبكة الطرق في الإمارة، كما يسعد الهيئة تلقي استفسارات الجمهور واقتراحاتهم عبر مركز الاتصال على الرقم 600525252 على مدار الساعة.

ثناء

أثنى سائقون في العين على سرعة إنجاز نفق «زاخر» في وقت قصير، ما أسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية، خصوصاً مع الاختناقات المرورية التي كانت تحدث سابقاً على الدوار القديم، والكثافة السكانية في تلك المناطق.

مكابح

قال سائقون على الطرقات الرئيسة إن ضغط السائقين على المكابح في حال وجود حادث على طرف الطريق لمشاهدته، سبب أساسي للازدحام، ما ينتج عنه قيام كل سائقي المركبات على الطريق بالضغط على المكابح بشكل ارتدادي، وهذا يسبب تكدس المركبات وازدحاماً خانقاً جراء هذه التصرفات، على الرغم من أنه عند الوصول إلى مكان الحادث تكون هناك انسيابية في الحركة المرورية، لذا يطالبون بعمل حملات تثقيفية للسائقين بأن مثل هذه التصرفات تسبب ازدحاماً خانقاً على الطرقات.