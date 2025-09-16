تذاكر

اقترح عدد من المواطنين على شركة «طيران الإمارات» منح المواطنين المتقاعدين خصومات على تذاكر درجة رجال الأعمال، وذلك تقديراً لعطائهم في خدمة الوطن، وتشجيعاً لهم على الاستمتاع برحلات مريحة بعد سنوات العمل.

مركبات

قال سكان في منطقة الميناء حوض E14، خلف أبراج الميناء، في أبوظبي، إنهم يعانون شح المواقف في الفترات المسائية وأيام العطل، رغم زيادة المواقف في الفترة الماضية، لكن يتم استخدامها من سيارات الشركات والبيك أب والسيارات العشوائية، مشيرين إلى أن قلة وجود المراقبين لمواقف المنطقة في جميع الفترات يزيد من استغلال المواقف لدى المركبات العشوائية، لافتين إلى أن عدد المواقف كافٍ في المنطقة، لكن يتم استغلالها من سيارات المناطق المجاورة، لذا يطالبون الجهات المعنية بزيادة المواقف لحَمَلة تصاريح السكان فقط.

إضاءة

طالب مواطنون ومقيمون بإيجاد حل لإضاءة الشارع الواقع خلف شارع كورنيش الخان في الشارقة، خصوصاً أن المنطقة تعاني ظلاماً دامساً مع اكتظاظ في حركة المارة والسيارات.

اشتراكات

شكا سكان بمنطقة الجداف في دبي معاناتهم تحويل المواقف إلى مدفوعة في المنطقة، وإغلاق المساحات الرملية، مشيرين إلى أن المنطقة سكنية، ويعاني القاطنون العثور على مواقف شاغرة، على الرغم من قيامهم بدفع اشتراكات سنوية للمواقف، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في أمر شكواهم.

عزاب

يعاني سكان منطقة غدير الطير في دبي وجود مساكن للعزاب في المنطقة بشكل كبير، على الرغم من أن المنطقة تكثر فيها العوائل، مشيرين إلى أن هذا الأمر تسبب في وقوف الشاحنات بالمنطقة بشكل كبير، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.