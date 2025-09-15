سيارات

قال روّاد «منتزه دبي هيلز بارك» إنهم يعانون وجود مركبات مهمَلة ومغطاة بالأتربة منذ مدة طويلة في مواقف «المنتزه»، مشيرين إلى أنهم في أيام الإجازة يعانون العثور على مواقف شاغرة، بسبب شغل المواقف المجانية من قبل هذه المركبات، لذا يطالبون الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

أوانٍ

قال مستهلكون إن هناك مطاعم لاتزال تستخدم الأواني البلاستيكية التي يتم استخدامها في حفظ الطعام أثناء طلبات التوصيل الخارجية، والتي تتركز في وجبات مختلفة من أبرزها الحساء الساخن، ما قد يؤدي إلى تفاعل تلك المنتجات مع الأغذية الساخنة، داعين إلى ضرورة التخلي عن استخدام الأواني البلاستيكية.

أسعار

شكا أولياء أمور الارتفاعات السعرية الكبيرة للمراكز المتخصصة في علاج الأطفال من أصحاب الهمم، والتي تعيق اللجوء إلى تلك المراكز لعلاج الأطفال المصابين، مطالبين بضرورة توفير مراكز ومنافذ تتيح العلاج بكُلفة مناسبة.

غرامة

لاحظ مرتادو شواطئ بالدولة، خصوصاً مع تحسّن الأجواء في الفترة المسائية، قيام أفراد برمي أكياس بلاستيكية وزجاجات مياه ومشروبات غازية على الشاطئ، من دون وضعها في حاويات القمامة المنتشرة في كل مكان، مطالبين بفرض غرامات ومخالفات على من يتعمد ترك القمامة بعد الانتهاء من قضاء وقته.

عروض

شكا متعاملون مع بنوك محلية تلقيهم اتصالات متكررة من موظفي بنوك في أوقات من النهار، عارضين عليهم قروضاً وتسهيلات مالية ومرابحة للسيارات، وغيرها من الخدمات الأخرى، لافتين إلى أن هذه الاتصالات تُسبّب لهم إزعاجاً مستمراً، مطالبين الجهات المعنية بوضع ضوابط لتقديم العروض.