مواقف

شكا سكان بمنطقة «مويلح 2» في الشارقة، خصوصاً المنطقة المقابلة للمطاعم، عدم وجود مواقف كافية، مشيرين إلى أنه تم إغلاق المواقف الترابية، أخيراً، ما سبب ازدحاماً في المواقف المحيطة بالمنطقة، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى قضاء وقت كبير في البحث عن مواقف شاغرة.

حديقة

طالب مرتادون لحديقة البلدية، الواقعة على طريق الشيخ شخبوط بن سلطان في العين، بإنارة مرافق الحديقة، وتخصيص مسارات للدرّاجات الهوائية ومسارات مطاطية لممارسة رياضة المشي، مشيرين إلى أن الحديقة يصل امتدادها إلى كيلومتر، ما يجعلها مثالية لممارسة الرياضة.

روائح

أفاد سكان في منطقتَي ند الشبا الثالثة والورقاء في دبي، بأنهم يعانون انبعاث روائح الصرف الصحي بشكل كبير، مشيرين إلى أن الرائحة تزداد في الفترة المسائية، معربين عن استيائهم من هذا الأمر، ومطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

معاناة

قال سكان في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الجداف، وتحديداً بجانب نادي ضباط شرطة دبي، إنهم يعانون كثرة محال تأجير السيارات وسلوك القائمين عليها ومستأجريها، مشيرين إلى أنهم يقومون بإغلاق الشارع عبر إيقاف سياراتهم وسط الطريق، ما يعيق مرور السكان إلى منازلهم، علاوة على سلوكهم غير اللائق في حال طُلِب منهم إخلاء الطريق، إضافة إلى ذلك يقوم العاملون في هذه المحال بتجربة السيارات بسرعات عالية في المنطقة نفسها بجانب المسجد، مسببين خطورة عالية على السكان والأطفال تحديداً، وضجيجاً عالياً، علماً بأن سرعة الشارع لا تسمح بأعلى من 20 كم، لذا يناشدون الجهات المعنية معالجة هذه المشكلة، ونقل هذه المحال إلى مناطق تجارية مناسبة بعيدة عن السكان.