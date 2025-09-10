سترة

شكا سائقون بمنطقة الظيت في رأس الخيمة من قيادة سائقي الدراجات النارية والكهربائية من دون ارتداء السترة الفسفورية، خصوصاً في الفترة المسائية، مشيرين إلى أن سيرهم على الطرقات الفرعية، التي لا يوجد فيها إنارة، يشكل خطراً كبيراً على حياتهم، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

رصيف

قال سكان في منطقة ورسان الرابعة (المدينة العالمية 2) في دبي إنهم يعانون من عدم وجود أرصفة للمشاة، مشيرين إلى أنهم يمشون في الطريق المخصص للسيارات، ما يسبب خطراً عليهم، خصوصاً ليلاً مع عدم توافر إضاءة كافية في الطرقات، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل أرصفة.

دراجات

يعاني سائقون بمنطقة هيلي والشعبية الحمراء في العين قيادة فئة من الشباب الملثمين دراجات نارية غير مرخصة (أبوشراع) على الطرقات الرئيسة والفرعية، مشيرين إلى أنهم يقودون دراجاتهم بسرعات عالية وجنونية، وتجاوزات خطرة بين المركبات، معرضين أنفسهم لحوادث مرورية، وناشدوا الجهات المعنية بتكثيف الدوريات المرورية ومصادرة هذه الدراجات.

تفاوت

أعرب متسوقون عن استيائهم الشديد جراء التفاوت الكبير في أسعار المنتجات بين محطات البترول المختلفة والبقالات الخارجية، والارتفاع المبالغ فيه في بعض المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال الصغار من عبوات الحليب والحفاظات والمناديل المبللة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.