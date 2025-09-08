إشادة

أشاد قرّاء بالجهود التي يبذلها موظفو «دبي مول»، المواطنون وغير المواطنين، المعنيون بتنظيم حركة السيارات داخل المول، خصوصاً خلال فترة الصيف.

ازدحام

شكا متعاملون الازدحام الشديد بـ«مركز تمام لفحص وتسجيل المركبات» في رأس الخور بدبي، في عطلة نهاية الأسبوع، مطالبين بإجراءات وخدمات أكثر انسيابية وسرعة في إنجاز خدمات الفحص الفني.

تأمين

قال متعاملون إنهم فوجئوا بارتفاع أسعار التأمين لدى تجديد تسجيل مركباتهم، لافتين إلى زيادة في أسعار الوثائق تصل إلى 15%، على الرغم من انخفاض قيمة المركبة، وخلو سجل السائق من الحوادث.

مساكن

يعاني سكان بمنطقة جلفار في رأس الخيمة وجود مساكن مهجورة ومتهالكة في المنطقة، وقد أصبحت مأوى للحشرات والفئران والزواحف، مشيرين إلى أنهم قدموا شكاوى بهذا الشأن لكن من دون جدوى، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

صيانة

شكا قرّاء ارتفاع كُلفة صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية من قبل وكلاء الصيانة، لافتين إلى أن الكُلفة في بعض الأحيان أكثر من 50 أو 60% من قيمة المنتج الجديد، مشيرين إلى أهمية بناء قدرات لهذه الوكالات، تُمكّنها من صيانة الأجهزة بكُلفة معقولة، لكي لا يضطر المتعامل إلى التخلي عنها.

تدريب

شكا قرّاء عدم توافر معلومات كافية لدى بعض مندوبي المبيعات في مراكز تسوق الأجهزة الإلكترونية، لافتين إلى أهمية أن تلجأ إدارات هذه المراكز إلى عقد ورش تدريبية لموظفيها، لأن المستهلك قد يتخذ قرار الشراء بناء على معلومات غير دقيقة أو خاطئة يُدلي بها المندوب.

