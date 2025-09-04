ردّ

رداً على الشكوى، التي نشرت بتاريخ 27 من الشهر الماضي، بشأن ملاحظة سكان وزوار منطقة المجاز (3) في الشارقة، عن قلة المواقف العامة القريبة منهم في ظل الطلب الكبير عليها، لقربها من البحيرة والحديقة والمسرح، قدمت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة الشكر والتقدير لسكان وزوار منطقة المجاز، على ملاحظاتهم البناءة وحرصهم على تطوير الخدمات المقدمة، خصوصاً في ما يتعلق بتوافر المواقف العامة، وتؤكد الهيئة أنها تتابع عن كثب احتياجات المناطق الحيوية والمكتظة بالسكان والزوار، بما في ذلك منطقة المجاز، التي تشهد إقبالاً كبيراً نظراً إلى قربها من الحدائق والمرافق الترفيهية، وتوضح الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على دراسة إمكانية توفير حلول إضافية للمواقف، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والطلب المتزايد، وذلك ضمن خططها الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقل، كما يسعد الهيئة تلقي استفسارات الجمهور واقتراحهم عبر مركز الاتصال على الرقم 600525252 على مدار الساعة.

مواقف

لوحظ في الآونة الأخيرة قيام سائقين بإيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم، والخاصة بعربات الأطفال، في المراكز التجارية، الأمر الذي يصعّب على الآخرين العثور على موقف خاص بهم، ويعد هذا الأمر تصرفاً غير حضاري ويسبب استياء الفئات المستحقة لهذه المواقف، ومعاناتهم بشكل كبير في العثور على مواقف شاغرة.

شبكة

قال سكان بمنطقة الياسمين في عجمان، خصوصاً المساكن المقابلة لمنطقة الرحمانية في الشارقة، إنهم يعانون من ضعف شبكة الهاتف المتحرك، مشيرين إلى أن الشبكة تختفي في أغلب الأوقات داخل منازلهم، معربين عن استيائهم لهذا الأمر، ومطالبين الجهات المعنية بالنظر في أمر شكواهم.

