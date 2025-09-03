جسر

يعاني مشاة على شارع الخليج العربي في أبوظبي، مقابل ممشى القناة في منطقة ربدان، عدم وجود مناطق مخصصة لعبور المشاة على الطريق، مشيرين إلى أن المشاة يضطرون إلى قطع الطريق عبر نفق السيارات للوصول إلى الطرف الآخر، لذا يقترحون إنشاء جسر مشاة على الشارع، يربط محطتَي الحافلات الرئيستين، المقابلتين لبعضهما على شارع الخليج العربي، لتسهيل تنقل الركاب والتبديل بين المحطات.

انتظار

شكا قرّاء اضطرارهم إلى الانتظار فترة طويلة، قد تصل سبع دقائق، عند محاولة الاتصال بالبنوك، حيث تتعدد خيارات المجيب الآلي قبل الوصول إلى خيار التحدث إلى أحد الموظفين.

إشارات

أشاد سكان في أبوظبي بتركيب إشارات مرور في اتجاه اليمين، لتنظيم مرور السيارات والمشاة في الشوارع المزدحمة، مثل شارع حمدان وشارع إلكترا وشارع النجدة، وطالبوا بوضع مزيد من لافتات التنويه بوجود هذه الإشارات حتى ينتبه السائقون.

توصيل

قالت قارئة إنها طلبت وجبة من أحد تطبيقات التوصيل، وبعد انتظار ساعتين علمت أن التطبيق يظهر أن الطلب قد تم تسليمه، وقدمت أكثر من شكوى عبر الهاتف وعبر التطبيق لكن من دون جدوى، ولم يتم إرجاع قيمة الطلب، أو إرسال بديل له.

تسوّل

أشار قرّاء إلى أنهم صادفوا أشخاصاً في الشارع أو السوبر ماركت، يخبرونهم بأنهم في حاجة ماسّة إلى شراء طعام لأطفالهم، وبالفعل قاموا بشراء معلبات وحليب للأطفال، ومنحهما لهم، لكنهم بعد فترة وجدوهم يكررون التصرف نفسه مع أشخاص آخرين.

