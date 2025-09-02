زيّ

طالب ذوو طلبة بضرورة مراقبة أسعار الزي المدرسي، أو توحيدها، في مدارس القطاع الخاص، أسوة بالمدارس الحكومية، إذ يبالغ كثير من المدارس في الأسعار عاماً بعد عام، وهذا الأمر يثقل كاهل أسر الطلبة.

قطط

أعرب قراء عن حزنهم لمشاهدة القطط المتروكة في الشوارع والحدائق العامة، بعدما يمل أصحابها منها، مؤكدين أن هذه الكائنات الصغيرة تواجه الحر والجوع والمرض وحدها، وطالبوا بضرورة توفير دعم ومبادرات للرفق بالحيوان ورعاية المتطوعين الذين يسعون لإنقاذها.

انتباه

طالب سائقون في أبوظبي بضرورة الانتباه إلى كبار السن من قبل ذويهم، حيث اعتاد بعضهم عبور الشارع بمفرده، ما يعرضه أحياناً للخطر نتيجة بطء الحركة.

أسعار

قال متسوقون بأحد المحال التجارية الكبرى في مدينة العين إن أسعار المنتجات والسلع تكون غير متطابقة مع أسعارها عند الكاشير، مشيرين إلى أن سعر المنتج عند الكاشير يصل إلى 35 درهماً فيما يبلغ سعره على الرف 20 درهماً، لافتين إلى تضليل المتسوقين بهذه الأسعار، ومطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

سرعة

شكا مرتادون لطريق لهباب باتجاه مفرق طريق العين - دبي من بعض السائقين الذين يقودون بسرعات عالية، ويرتكبون تجاوزات خطرة، رغم أن الطريق مزود بأجهزة رادار لضبط السرعة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتكرر في الفترة المسائية، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.