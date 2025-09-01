رد من «طرق الشارقة»

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «لقطة»، بشأن ملاحظة سائقين بمنطقة الصبخة في الشارقة لأحد طرق المنطقة، الذي تم إجراء إصلاحات وصيانة به، وتنفيذ تحويلة في طريق رملي به حفر وظلمة دامسة، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بأنها تشكر الأهالي والسائقين الكرام على ملاحظاتهم القيّمة، وحرصهم على تحسين مستوى الطرق والخدمات في مختلف المناطق، وتود توضيح أن الطريق المُشار إليه في الملاحظة، يُعدّ طريقاً بديلاً (تحويلة مرورية) في الوقت الحالي، ريثما يتم استكمال الأعمال الرئيسة، وتؤكد الهيئة أنه سيتم إرسال فرق ميدانية متخصصة لمعالجة الطريق وتعبيد الحفر، إلى جانب إضافة الإشارات الوامضة المناسبة، بما يعزز من مستويات السلامة المرورية، كما تجدد الهيئة التزامها بتطوير وتحسين البنية التحتية في إمارة الشارقة، باعتبارها أولوية استراتيجية، ما يسهم في تسهيل الحركة المرورية، وتوفير طرق آمنة ومريحة لجميع مستخدميها.

دعا مرتادون لمحطة حافلات «البرشاء 1» إلى إنشاء ممر مشاة مقابل المحطة، نظراً إلى عدم وجود معبر قريب، رغم كثافة الحركة السكانية في الجهة المقابلة، ما يُجبر المشاة على عبور الطريق من مكان غير مخصص.

طالب سائقون في دبي الجهات المعنية بالنظر في رفع السرعة على شارع الإمارات العابر من 110 كم إلى 120 كم، بداية من مطار آل مكتوم الدولي حتى جسر طريق دبي - العين، مشيرين إلى أن الطريق لا توجد فيه كثافة مركبات.

قال سائقون في أبوظبي إنهم يعانون سرعة كبيرة من المركبات على الطريق الممتد من جامعة العين في مدينة الشيخ محمد بن زايد باتجاه أول دوار في منطقة مصفح الصناعية، مشيرين إلى أن الطريق لا يوجد فيه أجهزة رادار لضبط المتهورين، لافتين إلى أن هناك مركبات تسير بسرعة 140 كم، فضلاً أن الطريق لا توجد فيه ممرات لعبور المشاة.