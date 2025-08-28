«سكوتر»

شُوهد طفل دون الـ١٠ سنوات يقود «سكوتر» بسرعة عالية على الشارع المخصص للمركبات، وفي الاتجاه المعاكس بمنطقة واحة دبي للسيليكون، ما سبّب إرباكاً للسائقين الذين سارعوا للتباعد لكي يضمنوا مرور الصبي بشكل آمن، ولم يكن يرتدي أي معدات سلامة خاصة بقيادة هذه الدراجات.

اقتراح

اقترح موظفون في منطقة مركز دبي المالي العالمي تشجيع الشركات العاملة هناك على تطبيق نظام ساعات مرنة للدوام، مشيرين إلى أن ذلك قد يخفف من حدة الازدحام داخل المنطقة والطرق المؤدية إليها، لافتين إلى أن المنطقة تعاني ازدحاماً كبيراً، لاسيما في ساعات الذروة.

مطالبة

طالب مصلّون بمنطقة البرشاء (1) في دبي الجهات المعنية بالنظر في توسعة مسجد مركز راشد لأصحاب الهمم، الواقع أمام «مول الإمارات»، أو إنشاء مصلّى إضافي يستوعب الأعداد المتزايدة، خصوصاً أيام الجمعة، إذ يضطر البعض إلى الصلاة في الساحات الخارجية.

متسوقون

عبّر متسوقون عن استيائهم من تأخر استرداد قيمة مشتريات ألغيت عبر متجر إلكتروني شهير، مشيرين إلى أنهم انتظروا أسابيع من دون استرجاع المبلغ، على الرغم من الوعود المتكررة من خدمة العملاء.

استراحات

ثمّن مواطنون ومقيمون تخصيص استراحات لسائقي خدمة التوصيل في مناطق دبي، خصوصاً في فترات الذروة وحرارة الصيف، معتبرين الخطوة بادرة حضارية تستحق التعميم، لما توفره من راحة في ظل ضغط العمل اليومي، وحرارة الطقس في موسم الصيف.

