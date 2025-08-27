مواقف

قال سكان بمنطقة المجاز (3) في الشارقة، خصوصاً القاطنين بالقرب من حديقة الصفيا ومسرح المجاز، إنهم يعانون قلة أعداد المواقف العامة القريبة منهم، في ظل الطلب الكبير عليها، لقربها من البحيرة وسينما الماسة والحديقة والمسرح، مشيرين إلى أن المنطقة مكتظة بالسكان، ومطالبين الجهات المعنية بإنشاء مواقف إضافية تستوعب قاطني المنطقة وزوارها.

عطور

شكا متسوقون، في مراكز تجارية مختلفة، ممارسات بعض الأكشاك المتخصصة في بيع العطور داخل المراكز، التي تشمل الإلحاح المستمر لاستقطاب المستهلكين، وإزعاجهم، أو الادعاء بمنح المتسوقين هدايا مجانية من العطور، وسحبها منهم عند رفض الشراء من المنتجات المعروضة.

إشادة

أشاد أولياء أمور طلبة بالجهود الكبيرة التي بذلتها دوريات الشرطة في بداية العام الدراسي، مشيرين إلى أن الدوريات كانت متوزعة في كل منطقة بها مدارس حكومية أو خاصة لتنظيم الحركة المرورية، وسلاسة دخول المركبات وخروجها من دون أي عراقيل أو تأخير.

شاطئ

أعرب روّاد لممشى «البيت متوحد» على شاطئ أم القيوين عن إشادتهم بالتحسينات والمرافق والمساحات الخضراء، التي أضفت مزيداً من الجمال على الوجهة البحرية، لكنهم تساءلوا عن أجهزة اللياقة البدنية التي كانت جزءاً من مرافق المكان، وتحفّز على النشاط بشكل مجاني في الهواء الطلق، وهل ستعود مجدداً، خصوصاً مع اقتراب موسم الطقس المعتدل.

sekeek@emaratalyoum.com