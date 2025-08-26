أجرة

شكا سائقون في بعض إمارات الدولة من تهور سائقي الأجرة، وعدم التزامهم بالقواعد المرورية، المتمثّلة في السرعات الزائدة والتجاوزات المتهورة، والوقوف في الأماكن غير المخصصة لتحميل الركاب، مبدين انزعاجهم من هذه السلوكيات التي توثر في سلامة الطرق، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

دراجات

لاحظ سائقون زيادة أعداد الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات في الفترة الأخيرة، وخصوصاً عند الدوارات والإشارات الضوئية، فضلاً عن الانبعاثات الضارة من هذه الدراجات التي تضر بالبيئة، لافتين إلى أن هذا الأمر سبّب حوادث مرورية، نتيجة سرعتها العالية وتجاوزاتها الخطرة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير.

رصيف

طالب سكان بمنطقة التعاون في الشارقة، وتحديداً الطريق الفرعي الممتد من برج بن حم باتجاه الدوار، الجهات المعنية بالنظر في إنشاء رصيف للمشاة على جانبي الطريق، مشيرين إلى أن أطراف الطريق عبارة عن رمل، ما يضطر من لديهم عربات للأطفال إلى أن يسيروا على الطريق، ما يُشكّل خطراً على حياتهم، ويسبب ارتباكاً للسائقين في ظل أن الطريق بمسار واحد ذي اتجاهين.

مطبات

قال سائقون في رأس الخيمة إن فتحات الرجوع للخلف موجودة بكثرة في طرق الإمارة، سواء الداخلية أو الخارجية، التي تراوح السرعة فيها بين 80 و120 كيلومتراً، مشيرين إلى أن هذه الفتحات لا توجد قبلها مطبات اصطناعية تخفف سرعة المركبات الأخرى، وتعطي انسيابية في الحركة المرورية، لافتين إلى أن هذه الفتحات على الطرق الرئيسة تشكل خطورة كبيرة، وتزيد الحوادث المرورية، مطالبين الجهات المعنية بوضع مطبات اصطناعية قبل هذه الفتحات، خصوصاً على الطرق الرئيسة.

