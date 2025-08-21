ردّ من «طرق دبي»

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن تطوير ورصف الطرق الداخلية في أسرع وقت ممكن بمنطقة العوير الأولى، إضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنه سيتم بدء أعمال الطرق والإنارة في منطقة العوير الأولى عام 2026 للطرق التجميعية، وفي عام 2028 للطرق المحلية، بالتوازي مع إنجاز أعمال البنية التحتية العميقة من الجهات الخدمية الأخرى، كما سيتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة الطرق والمواصلات في حينها، وفي حالة الحاجة إلى طرق مؤقتة يمكن تقديم طلب من خلال خدمة «طريج».

غاز

لاحظ سكان في الدولة قيام بعض المطاعم بترك أسطوانات الغاز في العراء بالشارع ليلاً، ما يهدد الآخرين بالخطر، مشيرين إلى أنه يجب أن يتم وضع هذه الأسطوانات في الأماكن الآمنة، والتقيد بمعايير السلامة.

سيارات

طالب مالكو سيارات كهربائية بضرورة وضع لوحات وعلامات واضحة بالقرب من مناطق ومحطات توزيع الوقود، التي تتضمن أجهزة مخصصة لشحن السيارات الكهربائية، وذلك مع غياب لوحات في بعض المناطق أو عدم وضوحها بالشكل الكافي في بعض محطات الوقود، خصوصاً مع صعوبة استخدام التطبيقات التي ترشد لمناطق الشحن أثناء قيادة المركبات.

تنزيلات

طرحت سلاسل للصيدليات في أنحاء الدولة، خلال الفترة الأخيرة، عروضاً للتنزيلات على عدد من المكملات الصحية، وبنِسَب متباينة وصلت لما يتجاوز نسبته 50%، ما اعتبره عدد من المتعاملين من المظاهر الإيجابية التي من المهم التوسع في تطبيقها بمختلف الصيدليات.

