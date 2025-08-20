توضيح

رداً على ما نُشر في زاوية سكيك بشأن عدم وجود مظلات لمواقف السيارات بالمواقف المدفوعة في «المغادرون»، أفاد مطار الشارقة بأنه يقدّر ملاحظات واقتراحات جميع المسافرين والمتعاملين، موضحاً أنه يعمل حالياً على تنفيذ خطة التوسعة الشاملة لكل المرافق، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز البنية التحتية والخدمات، بما في ذلك تطوير المواقف المخصصة للمغادرين.

درّاجات

شكا سائقون على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في دبي، قائدي دراجات نارية يسيرون بسرعات عالية ويرتكبون تجاوزات خطرة تربك الآخرين على الطريق، مشيرين إلى أنهم يخففون السرعة قبل أجهزة الرادار، ثم ينطلقون بسرعات جنونية، وأعربوا عن استيائهم لعدم تقيّدهم بالسرعات القانونية، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

حيوانات

قال سائقون في منطقة الرحمانية في الشارقة إنهم يعانون وجود حيوانات سائبة ترعى وتسير على الطرق الرئيسة والفرعية وبين المساكن الشعبية، مشيرين إلى أنها تشكل خطراً، خصوصاً أثناء القيادة ليلاً في ظل أن إنارة الطرق الضعيفة. ولفتوا إلى أن الحيوانات تسير في مجموعات، خصوصاً بالطرق القريبة من مزارع المنطقة، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم.

اقتراح

اقترح متسوقون على منافذ التجزئة إعادة النظر في آلية العروض القائمة على السلع المجمّعة والكميات الكبيرة والتي يتم عرضها كمجموعات مغلفة من المنتجات بأسعار مخفضة في ظل حاجة العميل إلى قطعة واحدة فقط، مشيرين إلى أن هذه العروض هي وسيلة لزيادة المبيعات.

