فواكه

شكا متسوقون في أبوظبي من قيام بعض محال الخضار والفواكه ببيع منتجات تالفة أو متعفنة ضمن الكمية المباعة، ورفضها استبدالها في حال اكتشافها في المنزل أثناء فتح العبوة، مؤكدين أن عدداً من تلك المحال يضيف مبالغ إضافية عند «الكاشير» من دون إصدار فاتورة ضريبية، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المحال والتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة.

خزائن

اقترح أولياء أمور طلبة على إدارات المدارس تخصيص خزائن للطلبة، بحيث يضعون الكتب المدرسية والمستلزمات الأساسية فيها بدلاً من حملها في حقائب تُثقِل ظهورهم، والاكتفاء بحمل أجهزة «اللابتوب» في المنزل لحل الواجبات المدرسية، ما يخفف من معاناة أبنائهم في حمل حقائبهم الثقيلة.

سناجب

أعرب سكان في مدينة خورفكان عن استيائهم الشديد جراء انتشار السناجب في المنطقة بشكل كبير، خصوصاً في المزارع والمساكن التي فيها أشجار النخيل، وتالياً هذا الأمر يؤثر بشكل كبير في المحاصيل الزراعية.

إعلانات

طالب سكان في الدولة بعمل حملات لإزالة الإعلانات العشوائية الموجودة بكثرة على أعمدة إنارة ولافتات إرشادية وثلاجات مياه وحتى حاويات قمامة موجودة على الطرقات العامة، إذ يستغلها المعلن لعرض تأجير وحدات سكنية دون أن يعي بأن هذا الأمر يشوّه المنظر الحضاري للمكان، مشيرين إلى أن هذه الإعلانات زادت بشكل كبير، ويجب أن تتضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

