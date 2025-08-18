مظلات

طالب مسافرون عبر مطار الشارقة الدولي الجهة المعنية بالنظر في إنشاء مظلات للسيارات في المواقف المدفوعة المخصصة للمغادرين، مشيرين إلى أنهم يوقفون مركباتهم في تلك المواقف خلال أيام السفر، وتكون تحت أشعة الشمس، لافتين إلى أن الحركة تكون كثيفة في المطار، خصوصاً في فصل الصيف.

تكييف

شكا سكان في مجمع خليفة السكني بأبوظبي انقطاع خدمات التكييف منذ أكثر من شهر، على الرغم من الوعود المتكررة من الشركة المسؤولة بإصلاحها، ما جعلهم يعانون بشدة نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

دوريات

قال سائقون إن وجود دوريات المرور في مداخل الضواحي السكنية في دبي ومخارجها تلزم قائدي المركبات بمسارات الطريق، وتحدّ من عمليات التجاوز، وتسهم في انسيابية الحركة المرورية.

غاز

شكا سكان في شارع المطار بأبوظبي ترك مطاعم وبقالات أسطوانات الغاز في العراء بالشارع ليلاً، ما يهدد سكان المنطقة بالخطر، مطالبين الجهات المعنية بعمل حملات تفتيشية بشأن هذا الأمر.

سلوكيات

أعرب سائقون على طرقات بعض إمارات الدولة عن استيائهم الشديد جراء سلوكيات غير حضارية للبعض، تتمثل بالبصق أثناء سيرهم على الطرقات العامة، خصوصاً أصحاب المركبات التجارية، وأثناء وقوفهم عند الإشارات الضوئية، مطالبين الجهات المعنية بوضع قانون يخالف هذه السلوكيات.

