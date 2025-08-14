اقتراح

اقترح قراء إنشاء ممرات مكيفة للمشاة ببعض أماكن الجذب السياحي في دبي، مثل «سيتي ووك»، و«جي بي آر»، و«بوليفارد»، باعتبارها مقاصد سياحية من داخل الدولة وخارجها، مشيرين إلى أن هذا الأمر سيسهم في زيادة الإقبال من السياح في فصل الصيف، أثناء ارتفاع درجات حرارة الطقس في هذه المقاصد السياحية، لافتين إلى أنها ستعج بالزوار على مدار العام.

مواقف

طالب سكان بنايات في مدينة الشارقة بأن تقوم إدارة المواقف في بلدية الشارقة بتقنين الموافقات الممنوحة للمواقف الخاصة بأصحاب المحال في مناطق سكنهم، لأن كثرتها تقلل من فرص حصولهم على أماكن لإيقاف سياراتهم، ما يعرّضهم لغرامات محتملة.

قمامة

لاحظ سائقون على طريق الشيخ محمد بن سالم في رأس الخيمة، قيام البعض برمي علب المشروبات الغازية والمياه والأكياس البلاستيكية على أطراف الطريق، بدلاً من رميها في حاويات القمامة، مشيرين إلى أن هذه التصرفات غير حضارية، وتشوّه منظر الطريق.

«سكوترات»

يعاني زوار بعض الحدائق العامة في الدولة خطورة قيادة الدراجات الكهربائية (السكوترات) بسرعات عالية في الممرات المخصصة داخل هذه الحدائق من قبل فئة من الشباب والمراهقين، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب خطورة على مرتادي الحدائق، خصوصاً الأطفال، وخوفاً من حدوث حالات دهس في ظل أن سرعات هذه «السكوترات» لا تقل عن 50 كم، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، ووضع ضوابط لاستخدام مثل هذه الدراجات داخل الحدائق، بدلاً من الإزعاج الذي تسببه لمرتاديها.

