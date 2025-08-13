عقود

قال قارئ إن بعض المندوبين المتعاونين مع الشركات المزودة بخدمات الاتصالات يخفون، عن قصد أو من دون قصد، معلومات تتعلق بعقود الإنترنت المنزلي أثناء شرح المزايا والمنافع، مشدداً على أهمية أن يتم تدريبهم لإيضاح العقود بصورة كاملة، أو يتم إرسال العقود مرفقة بالشروط والأحكام عبر البريد الإلكتروني، لكي يتسنى للمتعامل قراءتها والاطلاع عليها، واتخاذ قرار الاشتراك بناء على هذه الشروط.

لوحات

استغرب مرتادون للطريق المؤدي من الشارقة إلى دبي، مروراً بشارع كورنيش بحيرة خالد، إغلاق الطريق لعمل الصيانة بالقرب من مدخل الشارع، من دون تنبيه مبكر، ما قادهم إلى اختيار طرق بديلة مزدحمة لتصحيح الوجهة، داعين إلى وضع لوحات إرشادية بمسافة مبكرة لتفادي ذلك الزحام.

شواطئ

أشاد زائرون لشواطئ وكورنيش إمارة الفجيرة في المنطقة السياحية المتميزة بجمالها، داعين مرتاديها إلى الحفاظ على جهود الجهات الخدمية لإدامتها بحيث تكون وجهة مثالية للجميع.

إعلانات

شكا قراء من ممارسات تسويقية غير مهنية تقوم بها بعض عيادات الأسنان في أبوظبي، إذ تنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات أن الأسعار تبدأ من 50 درهماً للجلسة الواحدة أو علاجات الأسنان، مشيرين إلى أنه عند زيارة العميل للمركز يفاجأ بأن الأسعار الفعلية أعلى بكثير من المعلن عنها، بعد حضوره وإضاعة وقته، لافتين إلى أن بعض المراكز تحرج المريض أمام الحاضرين عند مناقشة الأسعار، وأحياناً لا يتم إبلاغه بالكلفة الحقيقية إلا بعد انتهاء الجلسة العلاجية، ليجد نفسه أمام فاتورة بمبلغ لم يكن على علم به مسبقاً، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

