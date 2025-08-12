العوير

أشاد قراء بسرعة إنجاز مدخل منطقة العوير الأولى في دبي، وعبّروا عن أملهم أن يتم تطوير ورصف الطرق الداخلية في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة.

اتصالات

قال قارئ إنه تلقى عشرات المكالمات الهاتفية والرسائل على تطبيق «واتس أب» من مندوبين لتسويق خدمة الإنترنت المنزلي، وذلك فور إصداره لعقد جديد لمنزل استأجره قبل أسبوعين، مشيراً إلى أنه لايزال يتلقى المكالمات والرسائل إلى الآن، متسائلاً عن كيفية تمكّن هذا العدد الكبير من المندوبين من الحصول على رقم هاتفه ومعرفتهم بانتقاله إلى منزل جديد.

تأمين

ذكر قراء أنهم لم يحصلوا على أي تخفيض على تأمين المركبات عند التجديد لدى الشركة ذاتها، وذلك على الرغم من خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، لافتين إلى أنهم لجأوا لشركات أخرى بأسعار أقل، مشددين على أهمية تفعيل آلية التخفيض التي تكافئ السائقين الملتزمين.

خدمات

طالب متعاملون الشركات الخاصة بتطوير خدماتها الإلكترونية أسوة بالجهات الحكومية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للشركات وتخليص المستندات، وتقديم خدمات متكاملة وسهلة الاستخدام لجميع المتعاملين.

فكرة

لوحظ في الفترة الأخيرة تأثر شوارع في بعض إمارات الدولة ببقايا مخلفات البناء، كالطين والإسمنت، التي تسببها إطارات الشاحنات والآليات العاملة في مشاريع الإنشاءات، لاسيما القريبة من الشوارع الرئيسة، لذا يقترح البعض تنفيذ ممر مائي عند كل مخرج للشاحنات في المشروع قبل الدخول للطريق، أو تخصيص أحد العمال لرش الإطارات بالماء قبل الخروج من المشروع للمحافظة على نظافة الطرق.

sekeek@emaratalyoum.com