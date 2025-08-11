استجابة

توجه قراء لصحيفة «الإمارات اليوم» بالشكر إلى مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، على سرعة الاستجابة لما نشرته زاوية «سكيك» حول مشكلة قلة مواقف السكان بمنطقة الخالدية في أبوظبي بسبب أعمال البنية التحتية الجارية، حيث قام بفتح الساحة الرملية أمام مركبات السكان من حاملي التصاريح، ما كان له الأثر الطيب في نفوس السكان.

مواقف

شكا سكان في منطقة المدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي) وقوف السيارات التجارية والنقل والحافلات والدرّاجات النارية بشكل كثيف في مواقف المنطقة، ما يجعلهم يواجهون صعوبة بالغة في العثور على أماكن شاغرة، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى الوقوف في أماكن مخالفة، وتالياً يتعرضون للمخالفات المرورية، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في شكواهم.

غرامة

قال مرتادون لشواطئ في الدولة خلال الفترة المسائية، إن هناك فئة من الأفراد تترك مخلفاتها من أكياس بلاستيكية وعلب المياه والمشروبات الغازية من دون رميها في حاويات القمامة المنتشرة بكل مكان، في سلوك غير حضاري، مطالبين بفرض مخالفات مضاعفة على من يتعمد ترك القمامة بعد قضاء وقته في تلك الشواطئ.

حجز

أشار قارئ إلى أنه اتصل بأكثر من 10 فنادق لحجز غرفتين متصلتين في إمارات عدة بالدولة، مشيراً إلى أن موظفين يردون بأنه يجب عليه أن يحجز قبلها بيومين، معرباً عن استيائه الشديد من هذا الأمر، ومطالباً إدارات الفنادق بأن تكون أكثر مرونة وتسهيلاً على النزلاء.

منقذون

يقترح مرتادون لشواطئ على الجهات المعنية عمل غرف مكيفة للمنقذين الموزعين على شواطئ على مستوى الدولة، تقيهم من حرارة أشعة الشمس وارتفاعها، خصوصاً في فصل الصيف، مشيرين إلى أن هؤلاء يقضون ساعات النهار على الشواطئ لفترات طويلة.