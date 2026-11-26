دبي - الإمارات اليوم

أكدت المؤسسة الاتحادية للشباب أن منظومة المجالس الشبابية في دولة الإمارات أسهمت، منذ إطلاقها عام 2016، في تأسيس 541 مجلساً على المستويات المحلية والاتحادية والعالمية والقطاعية والمؤسسية، بمشاركة 4243 شاباً وشابة، نفذوا أكثر من 1800 مبادرة ومشروع ونشاط مجتمعي وتنموي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية، وإتاحة الفرص أمامهم للإسهام في تطوير المبادرات والمشاريع والتواصل مع صناع القرار.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير صادر اليوم، بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق المنظومة، أن المجالس تتوزع على 49 مجلساً محلياً، و11 مجلساً عالمياً، و32 مجلساً اتحادياً، وتسعة مجالس قطاعية، و429 مجلساً مؤسسياً، و11 مجلساً فرعياً، إلى جانب مجلس الإمارات للشباب.

وأسهمت المنظومة خلال السنوات الماضية في توفير فرص للشباب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية، والمشاركة في مجالات جودة الحياة والهوية الوطنية وريادة الأعمال والتقنيات المستقبلية والعمل المجتمعي، فضلاً عن مناقشة القضايا ذات الأولوية، وتطوير الحلول والمبادرات، وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية الشابة داخل الدولة وخارجها.

وقال وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، إن دولة الإمارات أرست، برؤية قيادتها الرشيدة، نهجاً يقوم على الاستثمار في طاقات الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية، انطلاقاً من دورهم في تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف أن منظومة المجالس الشبابية جسدت هذا التوجه من خلال إطار مؤسسي يتيح للشباب مناقشة القضايا الوطنية، والمشاركة في تطوير السياسات والمبادرات، والتواصل المباشر مع صناع القرار، بما يعزز إسهاماتهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وأكد أن ما حققته المنظومة خلال العقد الماضي يعكس تطور المشاركة الشبابية المؤسسية، وأهمية مواصلة تطوير آليات العمل وتعزيز التكامل بين المجالس والجهات الوطنية، وربط مخرجات المبادرات بالأهداف التنموية، إلى جانب تنمية القدرات وتوسيع مجالات المسؤولية، وإعداد كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع التحديات واستثمار الفرص.