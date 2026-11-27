أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادثين مروريين وقعا في محافظتَي الجيزة وأسوان، وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

إلى ذلك، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة في مقتل خمسة أشخاص، إثر تحطّم طائرة مروحية عسكرية أثناء رحلة تدريبية، في ولاية إسكي شهير.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى الجمهورية التركية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.