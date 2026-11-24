دبي - الإمارات اليوم

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 148 لسنة 2026، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: يُدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ18، صباح يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 24 نوفمبر 2026، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لدى وصولهما إلى مقر المجلس في أبوظبي، ليتوجه سموهما بعد ذلك إلى قاعة الاستقبال، ومن ثم ينتقل سموهما إلى قاعة زايد، حيث يُستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ليتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ18 بالنطق السامي.

ثم تتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ويلقي رئيس المجلس، صقر غباش، كلمة المجلس الوطني الاتحادي، ومن ثم تُرفع الجلسة لتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي عقب مراسم الافتتاح، جلستيه الأولى «الإجرائية» والثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.

وتبدأ الجلسة بأداء العضو عبدالسلام عبدالله محمد الشحي اليمين الدستورية، وانتخاب مراقبي المجلس، إذ تنص المادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة (11/2023) على ما يلي: «تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تالٍ، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين».

ويطلع المجلس على مرسومين اتحاديين هما: مرسوم اتحادي رقم(103 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، ومرسوم اتحادي رقم 138 لسنة 2026 بحلول عضو في المجلس الوطني الاتحادي محل آخر.

وفي بند الرسائل الواردة يُحاط المجلس علماً بتسع رسائل واردة من وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، منها رسالتان بشأن موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوعي سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

ويُحاط علماً بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة المجلس سبعة موضوعات عامة تمت إحالتها إلى اللجان المختصة بقرار من رئيس المجلس، حول سياسة الحكومة بشأن دعم الرياضة والرياضيين، وبشأن الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، وبشأن تعزيز السلامة الرقمية للطفل، وبشأن تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وبشأن أمن البيانات والسيادة الرقمية، وبشأن التوطين في القطاع الخاص، وبشأن خفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي.

كما يطلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، حيث ورد مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027، وأُحيل بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وسيناقشه المجلس في جلسته الثانية.