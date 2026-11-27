أبوظبي - الإمارات اليوم

حدّدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية سبع محطات في المسار التأميني للمؤمن عليه، تبدأ بأهلية استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بعد إكمال سنة في العمل، وتصل إلى استحقاق المعاش بالحد الأقصى بعد 35 سنة من الخدمة للمشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، وفق الشروط القانونية، وأوضحت الهيئة أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة تتدرّج بحسب مدة العمل، إذ تُحتسب بواقع راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وثلاثة رواتب عن كل سنة تزيد على 10 سنوات. وعند إكمال 15 سنة من الخدمة، يمكن للمؤمن عليه الذي بلغ سن الـ60 استحقاق معاش تقاعدي، وفقاً للشروط القانونية.

وأضافت أن إكمال 20 سنة من الخدمة يؤهل المؤمن عليه المشمول بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 لاستحقاق المعاش متى استوفى شروطه، ويتيح له شراء مدة خدمة اعتبارية، ويشمل هذا القانون من التحقوا بالعمل للمرة الأولى قبل 31 أكتوبر 2023 لدى جهات عمل مسجّلة لدى الهيئة.

وعند إكمال 25 سنة من الخدمة، يجوز للمتقاعد من القطاع الحكومي المشمول بهذا القانون الجمع بين المعاش وراتب الوظيفة الجديدة عند عودته إلى العمل، وفق الضوابط المقررة. كما يمكن للمرأة المؤمن عليها عند هذه المحطة شراء مدة خدمة اعتبارية تصل إلى 10 سنوات، لاستكمال 35 سنة من الخدمة.

وبيّنت الهيئة أن المؤمن عليه يستطيع بعد إكمال 30 سنة من الخدمة شراء خمس سنوات اعتبارية، ليصل إلى 35 سنة، وهي المدة المؤهلة لاستحقاق معاش يعادل 100% من راتب حساب المعاش، وإذا واصل العمل بعد إكمال هذه المدة، استحق عند التقاعد، إلى جانب المعاش، مكافأة إضافية تعادل ثلاثة رواتب من راتب حساب المعاش عن كل سنة خدمة إضافية.