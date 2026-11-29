وام-أبوظبي

أكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز بطولات شهدائنا الأبرار، الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن سيادته وأمنه، وجسّدوا أسمى معاني الشجاعة والولاء والانتماء.

وقال سموه بهذه المناسبة: تضحيات شهدائنا ستظل حيّة في وجداننا وشاهدة على وفاء شعب الإمارات وقوة تلاحمه وإيمانه الراسخ بقيمه وثوابته الوطنية، ومصدر إلهام للأجيال في حب الوطن والإخلاص في خدمته.

وأضاف سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بأن الوفاء لتضحيات الشهداء يتجدد بالعمل المخلص وصون مكتسبات الوطن، ومواصلة مسيرة البناء والعطاء بما يعزّز قوته ومنعته ويرسخ أسس تقدمه وازدهاره.

وأعرب سموّه عن بالغ التقدير والاعتزاز بأسر الشهداء وذويهم وما جسّدوه من قيم الصبر والثبات وحب الوطن، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“، على مواصلة رعايتهم والاهتمام بشؤونهم، تجسيداً لنهج الوفاء الراسخ في دولة الإمارات، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يديم على وطننا العزّة والأمن والاستقرار.