أبوظبي - وام

استعرض اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الخامس لعام 2026، عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات التقاعد.

وناقش الميزانية السنوية لعام 2027، كما استعرض عدداً من المقترحات التطويرية الداعمة لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، إلى جانب تقارير الأداء المؤسسي والمالي والاستثماري للهيئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبارك راشد المنصوري، أهمية مواصلة تطوير الخدمات والعمليات المؤسسية للارتقاء بتجربة المتعاملين. وأضاف أن الهيئة تواصل مواءمة خططها ومبادراتها مع رؤية دولة الإمارات في بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستباقية.

وناقش المجلس مستجدات تنفيذ خطة تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الهيئة، لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية بصورة آمنة وموثوقة، دعماً لتوجهات حكومة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

واستعرض مؤشرات الأداء حتى نهاية أكتوبر 2026، حيث ارتفع عدد المؤمَّن عليهم المسجلين لدى الهيئة إلى 190 ألفاً و692 مؤمناً عليه، بنسبة نمو بلغت 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد المتقاعدين إلى 35 ألفاً و448 متقاعداً، وعدد المستحقين إلى 18 ألفاً و684 مستحقاً، بنسبة نمو بلغت 11.5% و3.7% على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وبلغ إجمالي قيمة المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات المصروفة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 6.31 مليارات درهم، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.