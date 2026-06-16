دبي الخيرية تطلق حملتها الصيفية "نسمة خير"

أطلقت "جمعية دبي الخيرية" حملتها الصيفية لعام 2026 تحت شعار "نسمة خير" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي "بنك دبي الإسلامي" وتتضمن حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الإنسانية داخل دولة الإمارات و19 دولة حول العالم بهدف مد يد العون للفئات الأكثر حاجة والتخفيف من وطأة التحديات المعيشية والمناخية خلال أشهر الصيف.

وتأتي الحملة هذا العام برؤية متجددة وأهداف موسعة تشمل مشاريع عامة ووقفية نوعية؛ تتركز في سداد فواتير الكهرباء والمياه للأسر المتعففة وتوفير الأجهزة الكهربائية الأساسية كالمكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح.

وتعنى الحملة برعاية فئة العمال عبر مبادرات ميدانية تشمل توزيع المياه الباردة والعصائر ومستلزمات الوقاية من الشمس إلى جانب توفير برادات مياه الشرب "الكولرات" أمام المنازل والفلل لعابري السبيل.

وعلى الصعيد الدولي تتوسع الحملة في مشاريع حفر الآبار وتأمين خزانات وبرادات المياه في المناطق التي تعاني من الجفاف وشح الموارد المائية مما يشكل نقلة نوعية في دعم استدامة الحياة في المجتمعات النامية.

وأعرب عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بجمعية دبي الخيرية المهندس عادل السويدي عن فخره بإطلاق حملة "نسمة خير" بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي"بنك دبي الإسلامي" الذي توجه إليه بأسمى آيات الشكر والتقدير لدعمه المستمر والدؤوب لمسيرة المبادرات الإنسانية.