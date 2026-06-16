محمد بن زايد: المشاركة في قمة "السبع" تجسد نهج الإمارات شريكاً فاعلاً لتحقيق السلام العالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع في فرنسا، شكلت فرصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل من أجل السلام المستدام في المنطقة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "شاركت اليوم في قمة مجموعة السبع في فرنسا، وأشكر الرئيس ماكرون على دعوته الكريمة".

وأضاف سموه: "شكلت المشاركة فرصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل من أجل السلام المستدام في المنطقة، وجسدت نهج الإمارات باعتبارها شريكاً فاعلاً في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً لشعبها وشعوب العالم".