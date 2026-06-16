سلطان القاسمي: نفق مزدوج يربط الشارقة ودبي على طريق التعاون لتخفيف الازدحام

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن مشروع إنشاء نفق مزدوج على طريق «التعاون» يربط بين إمارة الشارقة وإمارة دبي، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل عبور المركبات بين الإمارتين والحد من الازدحام.

وأوضح سموه، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، أن طريق التعاون يُعد من الطرق الحيوية والرئيسية المؤدية إلى دبي، ما استدعى العمل على تنفيذ نفق تحت الأرض يمر عبر الطريق بشكل مزدوج لخدمة حركة الدخول والخروج.

وقال سموه: "ميدان التعاون يحمل ذكريات جميلة، وإن شاء الله تبقى، إلا أن متطلبات التطوير تستدعي تنفيذ المشروع لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز الانسيابية".

وأضاف سموه أنه تم الاستعانة بفرق من المهندسين والمصممين الذين قاموا بدراسة الموقع، حيث أكدوا متانة الأساسات في النصب، وإعادة تصميمه وتركيبه مره أخرى بعد الانتهاء من أعمال النفق.