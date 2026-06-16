رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار زيارة عمل يشارك خلالها سموه في أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو 2026.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وإيمانويل ماكرون خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة بجانب المجالات الثقافية وغيرها من المجالات الحيوية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب سموه في بداية اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، معبراً عن تقديره لدعوة الرئيس الفرنسي إلى حضور قمة مجموعة السبع، متمنياً له التوفيق في قيادة اجتماعات المجموعة لصالح تنمية شعوبها وازدهارها وشعوب العالم أجمع.