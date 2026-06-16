محمد بن راشد: 20 مليون طالب مصري شاركوا في «تحدي القراءة العربي»

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن 20 مليون طالب مصري، من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، شاركوا هذا العام في «تحدي القراءة العربي» في مصر.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم.. 20 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر. تحية لهم وتحية لمصر وشعبها وقيادتها، جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل.. ننتظرهم في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركت معنا هذا العام في تحدي القراءة العربي».

وأضاف سموه: «فخور بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء.. رسالة اقرأ».

محمد بن راشد:

• فخور بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء.. رسالة اقرأ.