أحمد بن محمد: ندعو الله أن يكون عام خير وبركة وسلام

رفع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، نرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، والأمة الإسلامية، داعين الله أن يكون عاماً يحمل الخير والبركة والسلام، وعاماً تزدهر فيه الأوطان، وتترسخ فيه قِيَم الخير والتسامح والعطاء».