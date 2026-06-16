مكتوم بن محمد: جعل الله العام الهجري الجديد حافلاً بالخير للعالم

هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الإمارات قيادة وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نهنئ الإمارات قيادة وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ونحتفي ببداية عام جديد في ظل القِيَم العظيمة التي قامت عليها أمتنا. جعله الله عاماً حافلاً بالعطاء والبركة والخير للعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير».