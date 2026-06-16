وفد من قيادات حكومة دبي يستكشف في الدنمارك أفضل الممارسات بقطاعات حيوية ومستقبلية

اطّلع وفد من قيادات حكومة دبي، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك، على أبرز التجارب الرائدة وأفضل الممارسات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير العمل الحكومي، وتحفز الابتكار وتواكب التوجهات المستقبلية.

وشهد برنامج الوفد، في العاصمة كوبنهاغن، سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لجهات حكومية ومؤسسات وشركات عالمية رائدة، اطلع خلالها على النماذج المتقدمة في مجالات تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، وقطاع التعليم ومهارات المستقبل، والابتكار والتخطيط الحضري والاقتصاد الإبداعي والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، كما ناقش مع مسؤولي تلك الجهات فرص تعزيز التعاون، واستكشاف المبادرات والممارسات المؤسسية المبتكرة التي تسهم في تطوير السياسات والخدمات الحكومية.

وضم الوفد ممثلين عن المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وغرف دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة تنمية المجتمع، ودبـــي الصحيــــة، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الجليلة، وبلدية دبي، ودائرة المالية في حكومة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ودبي القابضة، و«فرجان دبي».