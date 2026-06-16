حمدان بن محمد: نستذكر في العام الهجري الجديد سيرة خير البرية

تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأسمى التهاني إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العالم الهجري الجديد.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «مع إطلالة العام الهجري الجديد نستحضر ذكرى الهجرة النبوية المباركة التي غيّرت مجرى التاريخ، ونستذكر سيرة خير البرية، الذي جاء بخيرَي الدنيا والآخرة، فكان نبراساً منيراً وهادياً إلى الحق، ومعلِّماً للإنسانية بأسمى قِيَم الرحمة والعدل ومكارم الأخلاق. وبهذه المناسبة نرفع أسمى التهاني إلى قيادتنا الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة والأمن والازدهار، وأن يعيده على الجميع باليُمن والسلام والخير».