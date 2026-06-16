31 جسر مشاة جديداً في دبي حتى عام 2030

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الخطة الخمسية «2026-2030»، لتنفيذ جسور المشاة، وتشمل تنفيذ 31 جسراً ونفقاً للمشاة، موزّعة على عدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، جرى اختيارها بناء على دراسات فنية وميدانية دقيقة، رُوعِي فيها الكثافة السكانية، وتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي، ومناطق الجذب السياحي والاقتصادي، ومحطات النقل الجماعي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى سلامة المشاة، وتسهيل تنقّل مستخدمي الطريق من المشاة والدراجات الهوائية على الشوارع بصورة آمنة.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، في بيان صحافي، أمس، أن توسُّع الهيئة في تنفيذ جسور المشاة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في رفع مستوى السلامة المرورية، وتوفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان مدينة دبي وزوارها.

وأشار إلى أن عدد جسور وأنفاق المشاة، ارتفع من 26 جسراً عام 2006، إلى 178 جسراً، في نهاية عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 585%، ووفقاً للخطة ستنفّذ الهيئة 31 جسراً للمشاة حتى عام 2030، موزعة على عدد من المواقع الحيوية، أهمها شارع الشيخ زايد، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشارع الاتحاد، وشارع عمر بن الخطاب.

وقال: «توفّر جسور المشاة القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلاً، شبكة مسارات متكاملة، تربط المناطق السكنية في إمارة دبي بمناطق الجذب الرئيسة، لتشجيع سكان الإمارة على استخدام وسائل التنقّل الفردية المستدامة في رحلات الميل الأول والأخير، حيث أسهمت جسور وأنفاق المشاة في تعزيز السلامة المرورية، في خفض معدلات وفيات وحوادث المشاة، من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان في عام 2007، إلى 0.22 وفاة في عام 2025، وبنسبة انخفاض 98%، كما أسهمت في ارتفاع نسبة رضا السكان عن البنية التحتية للمشاة في إمارة دبي، إلى 88%، وزيادة عدد رحلات المشاة من 307 ملايين رحلة في 2023 إلى 326 مليون رحلة في 2025، بنسبة زيادة 6%، إضافة إلى زيادة عدد رحلات الدراجات الهوائية من 46.6 مليون رحلة عام 2024، إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025، بنسبة زيادة 23%».

وأنجزت الهيئة، أخيراً، تنفيذ ثلاثة جسور للمشاة والدراجات الهوائية، حيث جرى تنفيذ جسرين على شارعي الشيخ زايد والخيل، ليوفرا ربطاً استراتيجياً لمسارات المشاة والدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، في منطقتي الصفوح ودبي هيلز، مروراً بمناطق مدينة دبي للإنترنت، والبرشاء هايتس، و«البرشاء 3».

ويقع الجسر الثالث على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، ويوفّر انسيابية لحركة المشاة والدراجين في المنطقة ومناطق الجذب المحيطة، ويبلغ طول الجسر 45 متراً، وعرضه 5.5 أمتار، وارتفاعه ستة أمتار من الإسفلت، ويتضمن تنفيذ طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 210 أمتار لكل منحدر.

وتنفذ الهيئة حالياً ثلاثة جسور للمشاة، بينهما جسران يُعدّان من أكبر جسور المشاة والدراجات الهوائية، ويقع الجسر الأول على شارع الشيخ محمد بن زايد، عند تقاطعه مع شارع تونس - النهدة، ويربط بين منطقة محيصنة الأولى ومنطقة الطوار، ومنها إلى شاطئ الممزر، ويبلغ طوله 554 متراً، وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 12.5 متراً عن مستوى شارع الشيخ محمد بن زايد.

ويقع الجسر الثاني على طريق دبي - العين، ويربط بين منطقة وادي الصفا الرابعة «ليوان»، ومنطقة ند حصة «واحة دبي للسيليكون»، ويبلغ طول الجسر 730 متراً، وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 7.8 أمتار عن مستوى طريق دبي - العين.

أما جسر المشاة الثالث، فيجري تنفيذه ضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، ويقع على شارع الصكوك، ويتميز بتصميمه الذي ينسجم مع النسيج العمراني في منطقة الأعمال المركزية في إمارة دبي، ويبلغ طول الجسر 44 متراً، وعرض 4.6 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار، ويشتمل الجسر على مصاعد كهربائية وسلالم وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، ويتوقع إنجاز الجسر في الربع الأول من عام 2027.

وأكدت الهيئة أن السلامة المرورية للمشاة تمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجية السلامة المرورية في دبي الهادفة إلى الوصول إلى «صفر وفيات»، ووضع دبي في قائمة أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية، مشيرة إلى أن جسور المشاة والدراجات تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، مع استخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بُعد، إضافة إلى تزويد عدد منها بمسارات ومواقف للدراجات الهوائية.