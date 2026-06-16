منصور بن زايد: العام الهجري الجديد مناسبة نستلهم منها العزيمة والصبر

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إن العام الهجري الجديد مناسبة نستلهم منها معاني العزيمة والصبر لتحقيق الأهداف، ودوّن سموه في منشور على منصة «إكس»، أمس: «العام الهجري الجديد مناسبة نستلهم منها معاني العزيمة والصبر لتحقيق الأهداف».

وأضاف سموه: «نسأل الله أن يكون عاماً مباركاً تزدهر فيه الإنجازات وتعم فيه الطمأنينة والخير على الجميع، وأن يديم على وطننا وقيادته الأمن والرخاء.. عام هجري سعيد وكل عام وأنتم بخير».