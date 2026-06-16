«فرقة الشجعان» بشرطة دبي تنقذ شاباً تاه في جبال حتا

نجحت شرطة دبي، مُمثلةً بمركز شرطة حتا، في إنقاذ شاب من جنسية دولة عربية، تاه في جبال منطقة حتا، وذلك في إطار الحرص الدائم على الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة.

وقال مدير مركز شرطة حتا، العميد مبارك الكتبي، إن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي تلقى بلاغاً يفيد بوجود شاب تائه في جبال حتا ويطلب المساعدة لإنقاذه.

وأوضح العميد مبارك الكتبي أنه فور تلقي البلاغ انتقلت «فرقة الشجعان»، المكونة من فريقي «الاستطلاع» و«الإنقاذ»، إلى جانب دوريات مركز شرطة حتا، وطائرة الإسعاف الوطني، وطائرة الجناح الجوي لشرطة دبي، وفريق المهمات الصعبة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ودوريات الحرس الوطني، وطاقم من المُسعفين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى منطقة جبال حتا، حيث بذلت تلك الفرق مجهوداً كبيراً للوصول إلى موقع الشاب، وذلك لأسباب عدة، أبرزها عدم دقة موقع البلاغ، ووعورة المنطقة الجبلية، والارتفاع الشاهق، وغيرها من الأسباب الأخرى، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع البلاغ بحرفية عالية اعتماداً على خبرة أعضاء تلك الفرق، وبعد عملية البحث تم العثور على الشاب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وأكد العميد الكتبي أن مركز شرطة حتا جاهز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية أو الأودية أو التعامل مع مختلف الحوادث في المنطقة التي تشهد إقبالاً من قبل السياح بسبب طبيعتها التي تضم جبالاً وأودية وسدوداً.

وأوضح أن مركز شرطة حتا لديه دوريات أمنية تتمتع بميزات خاصة عن الدوريات العادية في قدرتها على السير في المناطق الوعرة بسبب إطاراتها المخصصة لهذا النوع من المناطق، إلى جانب احتوائها على أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وتوافر كافة المعدات التي تستخدم في الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة، مؤكداً أن أفراد الشرطة في هذه الدوريات مُدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية وعلى مدار الساعة.

وأضاف العميد مبارك الكتبي أن «فرقة الشجعان» تعمل دائماً على تنفيذ عمليات الإنقاذ، وتأمين الفعالية، وهي جاهزة دائماً من أجل الاستجابة لأية حوادث طارئة، مبيناً أن الفرقة مزودة بكافة المعدات الهادفة إلى تعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة ومنها المعدات الميكانيكية المُختلفة، والسيارات المُعدلة للتعامل مع الجبال، وكشافات الـ«LED»، ومعدات ثقيلة متعددة، وجهاز اللاسلكي «التترا»، وشاشات، وكاميرات، ونظام النقل الحي من موقع الحادث إلى مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أحدث الدراجات النارية المُعدلة ومنها رُباعية الإطارات، والطائرات بدون طيار التي تستخدم الإضاءة الحرارية في الليل، والأخرى التي تستخدم كاميرات عادية نهارية.

وحث العميد مبارك الكتبي أفراد الجمهور على المسارعة إلى الاتصال على رقم الطوارئ 999 في مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي أو استخدام خدمة الاستغاثة «SOS» على تطبيق شرطة دبي حال تعرضهم لحادث طارئ في المناطق الجبلية والأودية، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، إضافة إلى الالتزام بالمسارات المحددة وعدم الخروج منها.