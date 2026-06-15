محمد بن راشد: نستقبل العام الهجري الجديد بدعوات الازدهار للإمارات والأمتين العربية والإسلامية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):"عام هجري جديد.. نستقبله بتفاؤل يتسع للعالم.. نستقبله بدعوات أن يديم الله على شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية الخيرات والبركات والاستقرار والازدهار… حفظ الله أوطاننا وأهلنا وكل عام وأنتم بخير".