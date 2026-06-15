محمد بن زايد يهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني وصادق الأمنيات إلى شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام أمن واستقرار ونماء في منطقتنا والعالم أجمع".