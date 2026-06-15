حمدان بن محمد: في دبي.. نبني اليوم مطار المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن فرق دبي تواصل العمل على تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، الذي يستهدف تشغيل المرحلة الأولى في عام 2032.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تواصل فرق دبي العمل على تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، الذي يستهدف تشغيل المرحلة الأولى في عام 2032... ويجري حالياً تنفيذ عقود بقيمة 13 مليار درهم، فيما تم إنجاز أكثر من 10 ملايين ساعة عمل خلال الأشهر الـ 15 الماضية، وستتسارع وتيرة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة مع طرح مشاريع استراتيجية ضمن المطار تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة ...".

وتابع سموه: "في دبي، نبني اليوم مطار المستقبل بطاقة استيعابية تتجاوز ربع مليار مسافر سنوياً، ليشكل بوابة جديدة لمستقبل الإمارة ومحركاً رئيسياً لنموها الاقتصادي لعقود قادمة ... وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمضي دبي في تنفيذ مشاريعها الكبرى بثقة وثبات... وستبقى بإذن الله وبجهود المخلصين، تحلق أبعد برؤيتها، وأعلى بطموحاتها، وأسرع بإنجازاتها".