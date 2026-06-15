شرطة دبي تُعيد لمسافر 3 ساعات فاخرة بـ 103 آلاف درهم

تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي من إعادة حقيبة تحوي مقتنيات ثمينة لمسافر خليجي، بعد فقدانها في منطقة القادمين في مبنى المطار (1)، وذلك بفضل سرعة الاستجابة والمتابعة الدقيقة من فرق العمل المختصة.

وأوضح مدير إدارة أمن مبنى المطار (1)، العقيد عبدالله فيصل الدوسري، أن مكتب المعثورات تلقى بلاغاً يفيد بفقدان مسافر خليجي حقيبة في منطقة القادمين، وعلى الفور اتخذت غرفة العمليات الإجراءات اللازمة، وراجعت خط سير المسافر، كما شكلت فريق عمل من مرتب الدورية الراجلة للبحث والتحري، مؤكداً أن فريق العمل تمكن من العثور على الحقيبة في منطقة القادمين، وبعد التأكد من محتوياتها تبين أنها تحوي ثلاث ساعات فاخرة من علامات تجارية كبرى، تقدر قيمتها الإجمالية بـ103 آلاف و880 درهماً، إضافة إلى جهاز حاسب آلي وجهاز لوحي.