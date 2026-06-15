5 حالات مستثناة من الحجز المسبق للفحص الفني للمركبات في دبي

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قراراً جديداً بشأن تنظيم خدمات الفحص الفني للمركبات، حدد آلية حجز المواعيد والفئات والحالات المستثناة من شرط الحجز المسبق، حيث أجاز إجراء الفحص الفني من دون موعد مسبق في خمس حالات وفئات محددة، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحسين كفاءة إدارة عمليات الفحص في المراكز المعتمدة.

ووفقاً للقرار الإداري رقم 351 لسنة 2026، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، تشمل الفئات والحالات المستثناة من الحجز المسبق لموعد الفحص كبار السن والأشخاص من أصحاب الهمم، والفحص الفني المعاد للمركبات نتيجة عدم اجتيازها الفحص الفني السابق، والفحص الفني لغايات تصدير أو تسفير المركبات غير المزودة بلوحات، والفحص الفني لغايات بيع المركبات، والفحص الفني لغايات تأكيد البيانات.

ونص القرار على أن تتولى مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة، بالتنسيق مع مراكز الفحص الفني المعتمدة، الإعلان عن آلية حجز المواعيد الخاصة بخدمات الفحص الفني، إضافة إلى توضيح الحالات والفئات التي يجوز لها إجراء الفحص دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق للفحص، وذلك بالوسائل التي تعتمدها الهيئة، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة وصول المتعاملين إلى المعلومات المتعلقة بالخدمة.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة خدمات ترخيص وفحص المركبات، ورفع كفاءة التشغيل في مراكز الخدمة، بما يسهم في تنظيم حركة المتعاملين وتقليص فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تماشياً مع النمو المتسارع الذي تشهده دبي على المستويين السكاني والعمراني.

وأكدت «طرق دبي» أهمية الحجز المسبق لمواعيد الفحص الفني عبر تطبيق «RTA Dubai» أو موقعها الإلكتروني، بهدف ضمان انسيابية الخدمة وتنظيم المواعيد في مراكز الفحص المختلفة، كما أتاحت للمتعاملين إمكانية الاستفادة من الخدمة من دون موعد مسبق مقابل رسم إضافي.

وفي سياق تطوير خدمات الفحص والترخيص، أعلنت الهيئة أخيراً، فتح المجال للتوسع في ترخيص مراكز جديدة للفحص الفني وتسجيل المركبات في مناطق ديرة وبر دبي ومدينة محمد بن راشد، بما يتيح للمستثمرين والمراكز القائمة إنشاء مراكز أو فروع جديدة، وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

ويهدف هذا التوسع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص وتقريب الخدمات من السكان في مختلف المناطق، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني والنشاط الاقتصادي المتنامي في الإمارة، ويعزز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للخدمات، وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما وفرت الهيئة خدمات الفحص الفني للمركبات أيام الأحد عبر تسعة مراكز موزعة في أنحاء دبي، في خطوة تهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام المتعاملين وتخفيف الضغط على المراكز خلال أيام العمل الرسمية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المتعاملين.

ويبلغ عدد مراكز مزودي الخدمة المعتمدة لفحص وترخيص المركبات في دبي حالياً 29 مركزاً منتشرة في مختلف مناطق الإمارة، ومجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة التشغيلية والكوادر المؤهلة، بما يدعم جهود الهيئة في تقديم خدمات متطورة وآمنة تلبي احتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعات دبي نحو الريادة في جودة الخدمات الحكومية.

• 29 عدد مراكز مزودي الخدمة المعتمدة لفحص وترخيص المركبات حالياً في دبي.