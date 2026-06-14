رئيس الدولة ورئيس موزمبيق يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية موزمبيق دانييل شابو، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزه خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة العمل لبناء شراكات تنموية مستدامة تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.